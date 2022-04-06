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США отказались встречаться с россиянами в рамках G20

Глава Минфина Йеллен заявила, что США не будут встречаться с Россией в рамках G20
Джанет Йеллен

Джанет Йеллен. Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Представители США не будут проводить встречи с российскими делегатами в рамках саммита G20 в Индонезии, а также отказываются участвовать в мероприятиях, на которых будут присутствовать россияне. Об этом заявила министр финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен, передает РИА Новости.

«Президент [США Джо] Байден ясно дал понять, и я согласна с ним, что не может быть дел как обычно для России в любых финансовых институтах. Он просил исключить Россию из G20. И я ясно дала понять коллегам в Индонезии, что мы не будем участвовать в ряде встреч, если Россия будет», — сообщила Йеллен на слушаниях в палате представителей.

Ранее стало известно, что США пытались убедить Индонезию не допустить президента России Владимира Путина до участия в саммите G20. Именно Индонезия в 2022 году председательствует в «Большой двадцатке». Саммит планируется провести на острове Бали 15-16 ноября.

25 марта пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что, если Россию исключат из G20, не произойдет «ничего страшного». По его словам, данный формат важен, однако в настоящее время, когда большинство его участников находятся в состоянии экономической войны с Россией, «ничего смертельного не произойдет».

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Николай Чигасов
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