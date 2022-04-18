В самом большом городе мира подскочили цены на жилье

К апрелю 2022 года средняя стоимость жилья в Токио подскочила до 63,6 миллиона иен

Цены на новые квартиры в Токио, который считается самым большим городом мира, побили исторический рекорд. Средняя стоимость жилья к апрелю 2022 года подскочила до 63,6 миллиона иен (более 41,4 миллиона рублей), сообщает информационное агентство Kyodo.

Рост цен достиг 6,1 процента. Согласно данным Института экономики недвижимости Японии, в прошлый раз исторический максимум обновлялся в конце 2021 года — средняя стоимость новой квартиры в Токио и его окрестностях достигла 62,6 миллиона иен. Предыдущий исторический рекорд был установлен в 1990 году — 62,14 миллиона иен. В центре Токио средняя стоимость квартиры достигла 84,49 миллиона иен (более 55 миллионов рублей). Показатель также стал рекордным — с 1991 года цены не поднимались выше 80 миллионов иен.

Рост рынка недвижимости в Токио объясняется устойчивым спросом на роскошное жилье в центре города. Кроме того, он также связан с увеличением расходов на рабочую силу и строительные материалы. Новых собственников привлекают и условия ипотеки на фоне мягкой кредитной политики страны.

В марте 2022 года стало известно, что строительные материалы в Японии подорожали до рекордного уровня на фоне изменения процесса поставок между Москвой и Токио — цены на продукцию подняли компании Tokyo Steel Manufacturing и Kyoei Steel. В частности, изменилась стоимость двутавровых балок, которые необходимы для перекрытий зданий.