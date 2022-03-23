В Японии рекордно подорожали стройматериалы

В Японии строительные материалы рекордно подорожали почти за 14 лет

Строительные материалы в Японии подорожали до рекордного уровня на фоне изменения процесса поставок между Москвой и Токио — цены на продукцию подняли компании Tokyo Steel Manufacturing и Kyoei Steel. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на издание Nikkei.

Производители объявили о повышении во вторник, 22 марта. Tokyo Steel Manufacturing повысила цену на двутавровые балки, которые необходимы для перекрытий зданий, — материал стоит 121 тысячу иен за тонну (тысяча долларов). Показатель стал рекордным почти за 14 лет. У Kyoei Steel на семь процентов подорожала стальная арматура.

«Резкое повышение цен на двутавровые балки отражает 20-процентный скачок цен на стальной лом, используемый для питания электродуговых печей. Цены на нержавеющую сталь, используемую в строительстве крыш и стен, достигли почти 14-летнего максимума и, как ожидается, будут расти, поскольку еще не полностью отразили резкое повышение цен на никель в этом месяце», — пишет издание.

Ранее Россия отказалась ввести переговоры по мирному договору с Японией и решила прекратить диалог о налаживании совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах. МИД указал на недружественный характер введенных Токио односторонних ограничений против России.