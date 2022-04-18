Женщина проглотила зубную щетку длиной 18 сантиметров и не сразу пошла к врачу
Врач извлек случайно проглоченную зубную щетку из пищевода жительницы Тайваня, которая обратилась за медицинской помощью только после окончания рабочего дня. Об этом сообщает Malay Mail.
44-летняя женщина, чье имя не сообщается, случайно проглотила зубную щетку длиной 18 сантиметров, так как использовала ее под неверным углом.
Женщина опаздывала на работу и очень устала: поэтому не сразу пошла к врачу. Несмотря на дискомфорт, она целый день работала, а за медицинской помощью обратилась только после окончания рабочего дня.
Врач Цай Юаньжун сделал пациентке рентген, но не увидел на нем зубную щетку. Эндоскоп показал, что инородный предмет застрял в пищеводе, и ткань вокруг него воспалилась. Если бы зубная щетка застряла в кишечнике пациентки, это могло бы привести к его разрыву.
Юаньжун сумел извлечь его при помощи специального эндоскопического прибора. Он подчеркнул, что впервые на своей практике столкнулся со случаем, когда кто-то случайно проглатывает зубную щетку.
Ранее сообщалось, что врачи в израильском городе Хайфа за 20 минут извлекли иглу, застрявшую в кишечнике случайно проглотившего ее подростка. Мальчик рассказал врачам, что чувствует себя хорошо, но явился на прием, чтобы убедиться, что ему не угрожает опасность.