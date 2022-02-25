Подросток случайно проглотил острую иглу и рассказал о нормальном самочувствии

Врачи в израильском городе Хайфа за 20 минут извлекли иглу, застрявшую в кишечнике случайно проглотившего ее подростка. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

По данным медиков, 14-летний ребенок поступил в отделение экстренной помощи после того, как случайно проглотил острую иглу. Мальчик рассказал врачам, что чувствует себя хорошо, но явился на прием, чтобы убедиться, что ему не угрожает опасность.

Несмотря на заверения ребенка в нормальном самочувствии, его направили на рентген, который показал, что игла продвинулась в кишечнике и застряла между толстой и тонкой кишкой. Она могла проколоть жизненно важные органы и поставить под угрозу жизнь юноши.

Поскольку удаление иглы через рот подростка было невозможно, операцию провели при помощи ректальной эндоскопической процедуры. Она продлилась 20 минут и прошла успешно. Вскоре после этого мальчика выписали из больницы.

Эндоскопия — это процедура, при которой камера на конце длинной гибкой трубки вставляется через рот или ректальное отверстие пациента. Как правило, процедура проводится под локальной анестезией и не занимает много времени.

«Хотя это была маленькая игла, она могла поставить жизнь ребенка под угрозу. Необходимо быть очень осторожным, когда кладешь что-либо в рот. Можно проглотить посторонний объект в любом возрасте» ,— заявил глава отделения гастроэнтерологии профессор Рон Шол.

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