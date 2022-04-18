На Урале пропала группа туристов с двумя детьми

В Свердловской области группа из 8 туристов пропала во время сплава по Большому Шишиму

На Урале пропали восемь туристов, включая двух детей в возрасте от трех до пяти лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области.

Уточняется, что сообщение поступило в экстренные службы в ночь на понедельник, 18 апреля. Группа туристов, сплавлявшаяся по маршруту по рекам Большой Шишим и Чусовая, не вышла в назначенное время к месту сбора, где их ожидал автомобиль.

«К месту планируемого сбора была направлена оперативная группа 10-го поисково-спасательного отряда Первоуральска и представители полиции. Следов туристов на месте обнаружено не было», — заявили в ведомстве. Тургруппа не регистрировалась в МЧС, в связи с чем ее пропажа была обнаружена с задержкой.

Также в пресс-службе отметили, что в настоящее время группа из 22 спасателей исследует акваторию рек и прибрежные территории по запланированному маршруту тургруппы. В поисках также задействовано десять единиц спецтехники.

Ранее 16 апреля апреле сообщалось, что в Абхазские спасатели нашли в горах тело россиянина. Речь идет о туристе из Нижнего Новгорода Андрее Сазонове, 1970 года рождения, который отправился на отдых в Абхазию и пропал в горах.