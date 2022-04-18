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Пропавшая на Урале группа туристов с двумя детьми нашлась

Пропавшая на Урале группа туристов самостоятельно вышла к конечной точке маршрута

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Группа туристов с двумя детьми, пропавшая во время сплава по рекам Урала, нашлась. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области.

«Туристы, пропавшие в Первоуральском городском округе, нашлись. Живы», — заявили в ведомстве. Уточняется, что тургруппа самостоятельно вышла к конечной точке маршрута, их здоровью ничто не угрожает.

Сообщение о пропаже восьми россиян поступило в экстренные службы в ночь на понедельник, 18 апреля.

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Валентина Процкова
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