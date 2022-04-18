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В США потребовали отправить войска на Украину

Сенатор Кунс призвал власти США отправить войска на Украину

Фото: Yves Herman / Reuters

Власти США должны отправить на Украину свои войска, чтобы не допустить превращения страны во «вторую Сирию». С таким требованием выступил сенатор от штата Делавэр Кристофер Кунс в эфире телеканала CBS.

Политик заявил, что с уважением относится к деятельности Джо Байдена на посту президента США, однако выразил несогласие с нежеланием главы государства и его советников по вопросам внешней политики направлять американских военных на Украину. По словам Кунса, Байден и его администрация сделали многое для введения жестких санкций против Москвы и привлечения к ним стран, которые раньше предпочитали оставаться в стороне, однако теперь наступил критический момент.

«Я очень боюсь, что в дальнейшем мы увидим, как Украина превратится в Сирию. (...) [Президент России Владимир] Путин остановится только тогда, когда мы его остановим», — отметил политик.

Ранее в апреле Пентагон отчитался о передаче Киеву большей части оружия из запланированного пакета помощи на 800 миллионов долларов. По словам представителя военного ведомства, Украина в том числе получила значительное количество дронов-камикадзе Switchblade.

Согласно данным Белого дома, общий объем военной помощи США Украине с 24 февраля оценивается в 1,7 миллиарда долларов, а с января 2021 года — в 2,4 миллиарда долларов.

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Варвара Кошечкина
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