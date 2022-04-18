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Обнаружена неожиданная угроза национальной безопасности США в Арктике

Пентагон заявил о неспособности США подготовить военные базы в Арктике к изменению климата

Фото: U.S. Navy / Reuters

США оказались неспособны подготовить свои военные базы в Арктике к стремительному изменению климата. Неожиданную угрозу национальной безопасности страны обнаружило наблюдательное управление Пентагона, пишет Associated Press.

Опасность связана с последствиями глобального потепления — усиливающимися наводнениями, лесными пожарами, экстремальной жарой и другими стихийными бедствиями. Резкое повышение температур и таяние ледников уже приводят к появлению трещин на взлетно-посадочных полосах, размыванию дорог к базам и риску наводнений.

В июне и июле 2021 года инспекторы посетили шесть самых северных военных баз США и выяснили, что ни на одной из них не проводили необходимые оценки, чтобы подготовить объекты к долгосрочному изменению климата. Кроме того, большинство руководителей баз в арктическом и субарктическом регионах не знали о требованиях, процессах и инструментах планирования устойчивости военных объектов к климатическим изменениям, а некоторые из них пожаловались на нехватку финансирования для применения подобных мер.

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В Пентагоне отметили, что Арктика и Субарктика важны для стратегических целей США отчасти из-за растущих напряжения и конкуренции в отношениях с Россией и Китаем и отчасти из-за таяния морского льда, который должен открыть доступ к нефтяным и прочим месторождениям в регионе. В Минобороны США предположили, что Арктика может стать вектором нападения на страну.

Пентагон заключил, что из 79 военных объектов США две трети уязвимы для усугубляющихся на фоне изменения климата наводнений, а половина может пострадать от усиления засухи и лесных пожаров. В докладе наблюдательного управления Пентагона указали, что в последние несколько лет природные катаклизмы нанесли ущерб на миллиарды долларов авиабазам Тиндалл во Флориде и Оффатт в Небраске, а также другим военным объектам США, что привело к прерыванию учений и других операций.

Ранее ученые выяснили, что потепление в Арктике происходит в два-три быстрее, чем в остальных частях планеты. По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), причина этого — таяние снега и ледников. В Арктике площадь морского льда и снежного покрова сократилась на 70 процентов, что ускоряет процесс потепления, отмечают специалисты.

Нина Ташевская
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