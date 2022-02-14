69-я параллель
ВсеСобытияЛюдиЯвленияДостиженияЭкологияТуризмИстория
69-я параллель

Арктику назвали регионом с самым изменяющимся климатом

Генсек ВМО Таалас заявил, что в Арктике изменения климата происходят быстрее всего

Фото: Lucas Jackson / Reuters

В Арктике климатические изменения происходят быстрее всего. Об этом заявил генсек Всемирной метеорологической организации (ВМО) Петтери Таалас в интервью ТАСС.

«Мы начали изучать таяние и общее потепление на планете, которое составляет пока примерно 1,1-1,2 градуса. В Арктике же мы наблюдаем потепление на 2-2,5 градуса», — добавил Таалас.

По его словам, так происходит из-за таяния снега и льдов. В Арктике площадь морского льда и снежного покрова сократилась на 70 процентов, что ускоряет процесс потепления, рассказал он. Генсек ВМО подчеркнул, что изменение климата создает проблемы для многих инфраструктурных объектов в регионе.

«Например, у вас в России много городов и объектов инфраструктуры, которые были построены в зоне вечной мерзлоты. Таяние вечной мерзлоты приведет к разрушению многих объектов, также существует риск выброса метана и двуокиси углерода в результате таяния заболоченных земель в регионе», — объяснил он.

При этом Таалас считает, что благодаря изменениям климата возникают новые морские пути, а также изменяется биосфера — из-за этого происходит бурный рост деревьев и другой растительности, а также сезон земледельческих работ становится длиннее.

Ранее ученые из Тюмени благодаря климату арктической зоны при раскопках в Арктике смогли обнаружить фрагменты золотного шитья. Артефакт допетровского времени является первой подобной находкой в России.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
ОКР отреагировал на решение CAS о допуске Валиевой до Олимпиады
«Коктейль» из вакцин AstraZeneca и «Спутник Лайт» признали безопасным
Россияне раскрыли свою любимую одежду для свидания
Россиян предупредили о подорожании игрушек и товаров для творчества
Виталий Кличко заявил о подготовке к эвакуации киевлян
Украинский депутат призвал спецслужбы убить Байдена
Кремль отреагировал на отмену награждения командного турнира фигуристов на ОИ
Плавающий танк «Спрут» смогут дистанционно наводить на цель
Названы самые романтичные города России
Стало известно о состоянии здоровья Жириновского
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.