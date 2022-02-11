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69-я параллель

Российские ученые впервые обнаружили в Арктике артефакты 17 века

Ученые из Тюмени нашли фрагменты золотного шитья 17 века при раскопках в Арктике

Фото: Снежная земля / Яндек.Дзен

Ученые из Тюмени при раскопках в Арктике обнаружили фрагменты золотного шитья 17 века — артефакт допетровского времени является первой подобной находкой в России. Об этом заявила научный сотрудник сектора физической антропологии Института проблем освоения Севера СО РАН Ольга Пошехонова, передает ТАСС.

«Ученые при раскопках на территории северотаежной зоны ЯНАО в североселькупском могильнике "Кикки-Акки" обнаружили фрагменты пяти предметов мужской одежды 17 века русского производства допетровского времени с элементами золотной вышивки», — сказала Пошехонова.

По ее словам, российские ученые выяснили, что золотные нити состоят из шелкового сердечника — он сложен из 200-300 нитей, которые окручены полосками фольги. При изучении артефакта ученые не обнаружили следов брака. Пошехонова назвала такие золотные нити нанотехнологиями 17 века.

«По химическому составу мы предположили, что нити сделаны в Западной Европе, возможно, во Франции в Тулузе, но сами одежды были изготовлены русскими мастерицами. По письменным источникам известно, что один кафтан равнялся стоимости деревни», — рассказала Пошехонова.

Она подчеркнула, что находки сохранились благодаря климату арктической зоны, мерзлоте и особым почвенным процессам.

Ранее ученые выяснили причину изменения климата в Арктике. Исследователи пришли к выводу, что на климат влияет прежде всего океан, а не атмосфера. За время экспедиции специалисты отобрали более девяти тысяч проб воды.

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Анастасия Шейкина
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