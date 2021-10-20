Ученые выяснили причину изменения климата в Арктике

Ученые выяснили, что на формирование климата в Арктике влияет океан

В Арктике завершилась российско-американская экспедиция NABOS-2021 по изучению причин и особенностей изменения климата. Об этом сообщает ТАСС.

Главным выводом ученых стало то, что на формирование климата Арктики влияет прежде всего океан, а не атмосфера. За время экспедиции специалисты отобрали более девяти тысяч проб воды. Судно «Академик Трешников», на котором находились ученые, прошло более 6 тысяч морских миль.

Исследователи несколько раз высаживались на дрейфующий лед и установили 26 глубоководных и 13 мелководных океанографических станций.

Ученые отметили климатические изменения в Арктике: если в 2002 году до района исследований необходимо было добираться с помощью ледоколов, то сейчас на мощном судне ледового класса. По их словам, причиной этого является океанское тепло, из-за которого меняется и химический состав океана.

Ранее российский путешественник Федор Конюхов успешно завершил путешествие на Северный полюс на дрейфующей льдине. В общей сложности Конюхов провел на льдине 249 часов 25 минут. За время дрейфа Конюхову удалось написать несколько художественных работ.