Финансист оценил влияние экономических кризисов США на Россию

Финансист Бадалов заявил о минимальном влиянии экономических проблем США на Россию

Доцент департамента мировых финансов Финансового университета при правительстве Российской Федерации Лазарь Бадалов рассказал, каким образом на России отразятся такие возможные экономические проблемы США, как кризис 2008 года. Об этом он сообщил в интервью агентству «Прайм».

Финансист объяснил, что на рынке гособлигаций США сформировалась инверсия кривой доходности. Такое явление нередко предвещает рецессию в экономике. Бадалов оценил влияние экономических кризисов США на Россию и заявил, что оно станет минимальным, поскольку отношения между странами в этой области находятся на крайне низком уровне.

Бадалов назвал связь между Россией и США в экономической отрасли опосредованной. Она выстраивается с помощью импорта и экспорта товаров через мировые рынки.

«Сейчас связь между нашими экономиками может быть только косвенной. Такая ситуация, в том числе, — результат санкционной войны, которую США ведут против России», — отметил эксперт.

Специалист добавил, что корректнее говорить, что западные санкции против России влияют на рост инфляции в мире, включая США.

Ранее санкции против России назвали вредными для США. С таким мнением выступил академик и эксперт по Соединенным Штатам Эдмунд Гариб.