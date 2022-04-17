Санкции против России назвали вредными для США

Академик Гариб заявил, что санкционная политика Белого дома приведет к росту цен в США

Академик и эксперт по США Эдмунд Гариб заявил, что оказывая давление на другие страны и вводя против них санкции, Белый дом надеется изменить действия России. Об этом он сообщил в беседе с RT.

Гариб назвал ограничения против России вредными для США и заявил, что санкционная политика Белого дома приведет к росту цен в США.

«Цена на бензин категории "супер»" или "премиум" поднялась до 5,20 доллара за галлон в Вашингтоне. А в других штатах, таких как Калифорния, цена может подняться более чем до 7,5 доллара, что будет иметь последствия», — допустил он.

По словам академика, в США стали чаще критиковать президента страны Джо Байдена. С подобными заявлениями выступают и граждане, и представители бизнеса. Согласно опросам общественного мнения, американские компании назвали Байдена худшим лидером в истории страны.

Ранее сообщалось, что союзники США отказались поддерживать санкции против России. По информации журнала Economist, самой неудобной страной для Запада стала Индия.