Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Санкции против России назвали вредными для США

Академик Гариб заявил, что санкционная политика Белого дома приведет к росту цен в США

Фото: Pixabay

Академик и эксперт по США Эдмунд Гариб заявил, что оказывая давление на другие страны и вводя против них санкции, Белый дом надеется изменить действия России. Об этом он сообщил в беседе с RT.

Гариб назвал ограничения против России вредными для США и заявил, что санкционная политика Белого дома приведет к росту цен в США.

«Цена на бензин категории "супер»" или "премиум" поднялась до 5,20 доллара за галлон в Вашингтоне. А в других штатах, таких как Калифорния, цена может подняться более чем до 7,5 доллара, что будет иметь последствия», — допустил он.

По словам академика, в США стали чаще критиковать президента страны Джо Байдена. С подобными заявлениями выступают и граждане, и представители бизнеса. Согласно опросам общественного мнения, американские компании назвали Байдена худшим лидером в истории страны.

Ранее сообщалось, что союзники США отказались поддерживать санкции против России. По информации журнала Economist, самой неудобной страной для Запада стала Индия.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Медведев предупредил Европу о последствиях «дефолта России» из-за санкций
В Калининграде оценили возможность появления военных НАТО
Раскрыта главная причина таяния шельфовых ледников в Антарктиде
В РАН оценили возможность существования МКС без России
В Германии предупредили о значительном росте цен на газ
Вучич рассказал об экономических последствиях конфликта на Украине для Сербии
Санкции против России назвали вредными для США
В Сербии рассказали о награде от Запада в случае поддержки санкций против России
Названа скрытая опасность во время пандемии коронавируса
Вучич заявил о «минировании» сербских самолетов спецслужбами из Украины
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.