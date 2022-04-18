Борьбу с ворами в законе на Украине признали провальной

Объявленную Зеленским борьбу с ворами в законе на Украине признали провальной

Закон, направленный против воров в законе на Украине, фактически не работает: ни один из видных криминальных авторитетов по нему не был привлечен к уголовной ответственности. Об этом в понедельник, 18 апреля, «Ленте.ру» сообщила главный редактор информационного агентства (ИА) «Прайм Крайм» Лилия Харина.

Говоря о провале борьбы с ворами в законе на Украине, Харина отметила, что кампания против криминальных авторитетов не была пиар-ходом украинского президента Владимира Зеленского. «Так же, как в Грузии и Армении, это была законодательная инициатива, поступившая из-за океана», — сказала Харина.

В то же время собеседница «Ленты.ру» отметила, что, несмотря на проведение российской спецоперации, правоохранительные органы Украины сумели выдать Испании вора в законе Кобу Шемазашвили (Руставского), которому там грозит большой срок за отмывание денег и причастность к организации убийства.

14 мая 2021 года президент Украины Владимир Зеленский провел заседание СНБО, на котором утвердил список криминальных авторитетов и воров в законе, попадающих под санкции Украины. В нем оказались почти 700 человек — 557 воров в законе, из которых только 15 — украинские граждане.

Кроме того, в списке оказались 111 иностранцев, которые проживали на территории Украины и считались криминальными авторитетами. Указом президента им запретили въезд в страну, отказали в предоставлении визы и вида на жительство, их активы заблокировали, а тех, кто не успел покинуть территорию страны, разрешили выдворять принудительно.

17 мая украинские Telegram-каналы со ссылкой на собственные источники в офисе главы государства сообщили, что президент получил анонимные письма с угрозами жизни от криминальных лидеров. Сразу после этого охрану главы государства и его семьи усилили, а при СБУ решили создать отдельную группу, которая занялась угрозами в отношении президента.

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