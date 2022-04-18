Во Владимире открыли посвященную торговле Руси с Европой и Азией выставку

Во владимирских «Палатах» открылась выставка, посвященная торговле Руси с Европой и Азией

В музейном комплексе «Палаты» во Владимирской области 16 апреля открылась выставка, посвященная торговле Руси с Европой и Азией. Как уточняет KP.RU, ознакомиться с экспозицией «Из-за семи морей. Торгово-экономические и культурные связи Северо-Восточной Руси в IX — начале XIII века» жители и гости региона смогут до 18 сентября.

Новая выставка рассказывает о том, как складывались и развивались торговые отношения, чем торговали населявшие нынешнюю территорию области народы.

Рассказываяя о проекте, директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Сергей Рыбаков отметил, что все представленные экспонаты взяты из фондов культурного учреждения. «Мы постарались отобрать те предметы из наших фондов, которые максимально помогли бы осветить заявленную тему. Чтобы стало понятно, что Русь того времени находилась не на отшибе торговых путей, а была серьезно вовлечена в мировые экономические связи», — добавил он.

Уточняется, что на выставке представлено порядка 500 наиболее знаковых экспонатов из собрания музея, свидетельствующих о становлении и развитии международных торгово-экономических и культурных контактов Северо-Восточной Руси с ее зарубежными соседями. Экспозиция разделена на несколько секторов, каждый из них посвящен отдельным материалам и товарам.

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