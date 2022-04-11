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В Кабардино-Балкарии появится виртуальный музей архитектуры

В Кабардино-Балкарии откроют виртуальный музей архитектуры балкарцев

Фото: Антон Подгайко / РИА Новости

В Кабардино-Балкарии в рамках проекта «По зову предков» появится виртуальный музей архитектуры. Об этом в понедельник, 11 апреля, сообщает портал «Это Кавказ».

По словам менеджера по сопровождению проектов фонда сохранения историко-архитектурного наследия поселения Кюнлюм Эль Сафият Жангуразовой, главной целью проекта станет сохранение памяти об архитектуре балкарцев. «Одно из мероприятий — это создание виртуального музея архитектуры древнего балкарского жилища. Основой для него будет взято древнее родовое поселение Кюнлюм, наиболее сохранившееся селение на территории Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской республик», — пояснила Жангуразова.

Она добавила, что также в регионе будет запущена серия уроков по истории балкарской культуры для школьников. По ее итогам в республике пройдет конкурс эссе «Место силы моей семьи», в которых ученики местных школ смогут рассказать о традициях своего народа и поделиться воспоминаниями о своих предках. В дальнейшем лучшие работы также будут использованы в создании виртуального музея.

Кроме того, в КБР намерены оцифровать одну из старинных башен поселения Кюнлюм. «На территории поселения есть средневековые башни. Некоторые из них бесследно уже исчезли, некоторые находятся в разрушенном состоянии. Мы хотим оцифровать башню и сохранить ее состояние на сегодня, чтобы в дальнейшем у нас была платформа для их реконструкции», — уточнила Жангуразова.

Средства на реализацию проекта — 418 тысяч рублей — были выделены в рамках гранта Президентского фонда культурных инициатив. Ожидается, что все работы будут завершены до 31 августа.

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Варвара Кошечкина
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