Магазин прислал купальник вместо свадебного платья невесте и удалил свой сайт

The Sun: онлайн-магазин отправил невесте купальник вместо свадебного платья и исчез

Онлайн-магазин прислал невесте купальник со шлейфом вместо свадебного платья, после чего его сайт исчез из сети. На соответствующий TikTok-ролик обратила внимание редакция The Sun.

Как сообщает издание, блогерша решила сэкономить на подготовке к свадьбе и в то же время создать уникальный образ за небольшие деньги. По этой причине девушка купила платье за 36 фунтов стерлингов (приблизительно 3,8 тысячи рублей) в онлайн-магазине. Наряд представлял собой боди с фигурным вырезом до пояса с длинным шлейфом. Тиктокерша сообщила, что ждала свой заказ около трех месяцев, после чего обнаружила, что сайт бренда был удален.

На опубликованном в сети видео юзерша сравнила исходное фото из каталога и вещь, которую отправил магазин. Наряд, по словам заказчицы, напоминал танцевальный костюм и представлял собой купальник с цветочным принтом и имитацией декольте, к которому был пришит прозрачный черный шлейф.

Упомянутый ролик рассмешил пользователей в сети. «Я едва не заказала это платье», — написала одна из подписчиц. «Я заплачу тебе, если ты заберешь его у меня, — иронично ответила автор поста. — Я отдам это на благотворительность. Возможно, какая-нибудь школьница будет в восторге».

Ранее в апреле блогерша заказала вечерний наряд онлайн у швеи, предварительно отправив образец из интернета. На снимке было изображено силуэтное платье с мерцающей юбкой и корсетным лифом, декорированным перьями. Получившийся результат удивил девушку и пользователей сети: вещь существенно отличалась по крою и цвету.