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Подружка невесты заказала платье у швеи и получила «костюм фламинго»

The Sun: актриса Антониета заказала платье на свадьбу у швеи и получила «костюм фламинго»

Фото: @_anthonieta / TikTok

Подружка невесты заказала платье у швеи по интернету и получила «костюм фламинго». На соответствующий ролик в TikTok обратила внимание редакция The Sun.

Актриса африканского происхождения Антониета заказала наряд у частного мастера за несколько недель до свадьбы сестры, поскольку не нашла подходящего варианта в магазинах. Девушка внесла предоплату и отправила специалисту образец желаемого костюма. На снимке было изображено силуэтное платье с мерцающей золотистой юбкой и корсетным лифом, декорированным перьями.

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На размещенном в сети видео блогерша сравнила фотографию описанного наряда и получившийся результат. По словам тиктокерши, изготовленное швеей платье существенно отличалось по крою от образца и было сделано из ткани пастельно-розового цвета с алыми пайетками.

Пользователи сети принялись шутить над случившимся в комментариях. «Его сорвали с Золушки?», «Это наряд для дискотеки в восьмом классе?», «Она была почетной птицей фламинго», — писали они под видео.

Ранее в апреле блогерша из Новой Зеландии купила свадебный наряд на AliExpress и восхитила подписчиков. Юзерша Лидия Дональдсон показала белое платье с V-образным вырезом и высоким разрезом на юбке, которое заказала на маркетплейсе за 4900 рублей. Пользователи сети с удивлением подчеркнули, что невеста сэкономила большую сумму денег.

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Полина Гераскина
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