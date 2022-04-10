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Блогерша купила свадебное платье на AliExpress и удивила подписчиков

Новозеландка купила свадебное платье на AliExpress и удивила подписчиков его ценой

Кадр: @lydsintheair

Блогерша из Новой Зеландии купила дешевое свадебное платье в интернет-магазине AliExpress и удивила подписчиков его ценой. Соответствующий ролик, опубликованный в TikTok, заинтересовал The Sun.

Юзерша Лидия Дональдсон предстала перед камерой в фате и белом платье с V-образным декольте, подчеркнутой линией талии и высоким разрезом на юбке. Как сообщает издание, за неделю до свадьбы она заказала его на маркетплейсе за 47,44 фунта стерлингов (около 4900 рублей).

Дональдсон упомянула, что планировала приобрести два образа для торжества, а упомянутое платье купила в качестве запасного наряда. «Оно выглядело вполне прилично. Кроме того, в нем есть карманы» — поделилась невеста. Девушка призналась, что решила надеть запасное платье на церемонию бракосочетания, и опубликовала фотографии в доказательство.

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Наряд удивил пользователей сети, о чем они принялись писать в комментариях под видео. «Выглядит красиво! Ты сэкономила столько денег!», «Очень нравится! Поздравляю», «Оно простое, но смотрится сногсшибательно!», «Потрясающе! Я тоже выходила замуж в дешевом платье и не жалею», — писали подписчики.

Ранее в апреле девушка из США заказала вечерний наряд у профессиональной швеи. Она предоставила ей фотографию, на которой была изображена модель в платье цвета фуксия с корсетным лифом. Однако результат, по словам клиентки, совершенно не соответствовал желаемому. Платье было неумело скроено из ткани золотого цвета. Пользователи сети сравнили его с занавеской.

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Полина Гераскина
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