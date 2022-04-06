Девушка заказала платье у швеи и получила «неумело скроенную занавеску»

Девушка из США заказала платье у швеи и получила «неумело скроенную золотую занавеску»

Девушка заказала вечернее платье у профессиональной швеи, собираясь на свадьбу, и получила вместо него «золотую занавеску». Соответствующий TikTok-ролик заинтересовал журналистов The Sun.

Как сообщает издание, юзерша из США с никнеймом imunique_doee занималась поиском образа для предстоящего мероприятия, но не смогла найти подходящий вариант в магазинах. По этой причине девушка обратилась к швее и отправила ей образец из интернета: на фото была изображена модель в макси-платье цвета фуксии с корсетным лифом и разрезом от бедра. Героиня материала отметила, что также хотела добавить к наряду длинные рукава.

На размещенном в сети видео тиктокерша сравнила исходное фото и получившийся результат. Заказчица подчеркнула, что полученное почтой платье совершенно не соответствовало желаемому: оно было неумело скроено из ткани золотого цвета. «Это происходит со мной снова и снова. Мне нужен персональный стилист», — заметила девушка.

Наряд удивил других пользователей соцсети, и они принялись высказывать свое мнение в комментариях. «Зато теперь у тебя есть занавеска», «О боже!», «Я бы упала в обморок», — писали подписчики.

Ранее в марте британка Джордан Ли рассказала о простом способе превратить дешевые туфли в копию люксовых Christian Louboutin. Блогерша приобрела бежевую обувь в супермаркете за 5 фунтов стерлингов (около 735 рублей) и покрасила подошву в алый цвет. Таким образом, на покупке оригинальной пары девушка сэкономила 525 фунтов стерлингов (около 77 тысяч рублей).