Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Девушка заказала платье у швеи и получила «неумело скроенную занавеску»

Девушка из США заказала платье у швеи и получила «неумело скроенную золотую занавеску»

Фото: Pixabay

Девушка заказала вечернее платье у профессиональной швеи, собираясь на свадьбу, и получила вместо него «золотую занавеску». Соответствующий TikTok-ролик заинтересовал журналистов The Sun.

Как сообщает издание, юзерша из США с никнеймом imunique_doee занималась поиском образа для предстоящего мероприятия, но не смогла найти подходящий вариант в магазинах. По этой причине девушка обратилась к швее и отправила ей образец из интернета: на фото была изображена модель в макси-платье цвета фуксии с корсетным лифом и разрезом от бедра. Героиня материала отметила, что также хотела добавить к наряду длинные рукава.

Материалы по теме:
Любовь и тюль Этим нарядом отгоняли зло и притягивали богатство: история свадебного платья
Любовь и тюльЭтим нарядом отгоняли зло и притягивали богатство: история свадебного платья
25 декабря
Дьявол уносит Prada. Модные бренды уходят из России на фоне санкций. Что теперь будут носить россияне?
Дьявол уносит Prada.Модные бренды уходят из России на фоне санкций. Что теперь будут носить россияне?
10 марта

На размещенном в сети видео тиктокерша сравнила исходное фото и получившийся результат. Заказчица подчеркнула, что полученное почтой платье совершенно не соответствовало желаемому: оно было неумело скроено из ткани золотого цвета. «Это происходит со мной снова и снова. Мне нужен персональный стилист», — заметила девушка.

Наряд удивил других пользователей соцсети, и они принялись высказывать свое мнение в комментариях. «Зато теперь у тебя есть занавеска», «О боже!», «Я бы упала в обморок», — писали подписчики.

Ранее в марте британка Джордан Ли рассказала о простом способе превратить дешевые туфли в копию люксовых Christian Louboutin. Блогерша приобрела бежевую обувь в супермаркете за 5 фунтов стерлингов (около 735 рублей) и покрасила подошву в алый цвет. Таким образом, на покупке оригинальной пары девушка сэкономила 525 фунтов стерлингов (около 77 тысяч рублей).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Полина Гераскина
Обсудить
Последние новости
Умер Владимир Жириновский
В Кремле допустили «искусственный» дефолт в России
Объяснена причина болевых ощущений после COVID-19
Кремль ответил на вопрос о неуместности парада 9 мая из-за ситуации на Украине
Назван возможный преемник Жириновского во главе ЛДПР
Не знавшая о своей беременности женщина внезапно родила в душе
Кремль описал ход переговоров с Украиной фразой «идут более вязко»
Девушка заказала платье у швеи и получила «неумело скроенную занавеску»
Кремль назвал программу США по биолабораториям непрозрачной
Песков объяснил решение сократить военную активность под Киевом и Черниговом
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.