Блогерша нашла способ превратить дешевые туфли в копию Christian Louboutin

Британка покрасила дешевую обувь лаком, чтобы воссоздать дизайн марки Christian Louboutin

Блогерша нашла простой способ превратить дешевую пару обуви в копию популярных туфель люксового бренда Christian Louboutin. На ролик, который появился в TikTok, обратили внимание в The Sun.

Британка Джордан Ли (Jordan Leigh) поделилась лайфхаком, который помог ей в домашних условиях создать дорогую пару каблуков французской марки, используя подручные средства. Девушка приобрела бежевую обувь в супермаркете Primark за пять фунтов стерлингов (735 рублей), после чего покрасила ее подошву красным лаком для ногтей, имитируя отличительную деталь именитых туфель Christian Louboutin.

Героиня материала призналась, что решила воссоздать знаменитый дизайн упомянутой компании ради фотосессии. По ее словам, таким образом ей удалось сэкономить на покупке новой обуви 525 фунтов стерлингов (77 тысяч рублей) — за такую стоимость ее можно приобрести на официальном сайте производителя.

Зрители восхитились смекалкой Ли в многочисленных комментариях под публикацией. «Твоему парню повезло», «Очень умно, спасибо за заметку», «Никогда бы не догадалась», «Это гениально», «Отличная экономия, никогда не понимала неоправданную дороговизну на обувь Christian Louboutin», «Ты гений», — высказывались пользователи сети.

В декабре 2021 года другая девушка нашла способ превратить дешевую обувь в Dr. Martens. Она показала, что приобрела черные кожаные туфли на шнуровке в магазине женской одежды Tu. Затем она взяла маркер желтого цвета и закрасила им белую строчку на подошве. Таким образом девушка сымитировала оригинальный дизайн ботинок Dr. Martens.