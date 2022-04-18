Блогерша заказала платье на Asos и получила костюм персонажа «Улицы Сезам»

The Sun: блогерша Сабрина Стюарт купила платье на Asos и получила костюм Большой Птицы

Блогерша Сабрина Стюарт купила платье в интернет-магазине Asos и обнаружила, что доставленный почтой наряд похож на костюм персонажа Большая Птица из детской телевизионной программы «Улица Сезам». Ее TikTok-роликом заинтересовалась редакция The Sun.

На сайте ретейлера юзерша с никнеймом sabrinalstewart заказала неоновое миди-платье с бахромой. Стоимость покупки составила 320 долларов (приблизительно 25,5 тысячи рублей). Упомянутый наряд девушка планировала надеть на празднование Пасхи.

На размещенном в сети видео Стюарт показала фото из каталога онлайн-магазина и запечатлела на камеру, как выглядело платье в реальности, называя его зеленым чудовищем. «Мой рост 1,58 метра, поэтому я догадывалась, что оно может не подойти мне по длине. Asos порекомендовал именно такой размер, однако в этом платье мы бы уместились вдвоем с сестрой», — добавила она.

Ролик стал вирусным и набрал более 30 тысяч лайков. Пользователей сети рассмешила отправленная вещь, о чем они писали под публикацией. «Ты похожа на пиньяту», «Свежескошенный летний газон», «Выглядело многообещающе», — комментировали подписчики.

Ранее в апреле блогерша заказала необычный свадебный наряд в онлайн-магазине и получила купальник с прозрачным шлейфом. Девушка ждала доставку около трех месяцев, после чего обнаружила, что сайт бренда был удален. Платье, по мнению заказчицы, оказалось похоже на танцевальный костюм.

