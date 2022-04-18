Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Замминистра транспорта Богданова освободили от должности

Замминистра транспорта России Богданова освободили от должности по его просьбе
Кирилл Богданов

Кирилл Богданов. Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Заместитель министра транспорта России Кирилл Богданов освобожден от должности. Об этом говорится в соответствующем распоряжении правительства, которое опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Освободить Богданова Кирилла Игоревича от должности заместителя министра транспорта РФ по его просьбе», — говорится в документе.

Распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому Виктор Ничипорчук освобождается от должности заместителя министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных действий.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Минобороны сообщило об уничтожении центра с оружием из Европы и США на Украине
Обнаружена неожиданная угроза национальной безопасности США в Арктике
Подержанные электрокары оказались дороже новых
Следователи завели дело после обстрела Первомайска
Минобороны сообщило об уничтожении на Украине производившего «Точки-У» завода
Завершилось расследование в отношении бойца Новоселова по делу об изнасиловании
Место убийства семьи банкира в Москве попало на видео
Юрий Лоза обиделся на противников теории плоской Земли
Диетолог рассказала о правилах выбора кулича на Пасху
В Госдуме назвали Google отделом пропаганды Госдепа
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.