Замминистра транспорта Богданова освободили от должности

Замминистра транспорта России Богданова освободили от должности по его просьбе

Заместитель министра транспорта России Кирилл Богданов освобожден от должности. Об этом говорится в соответствующем распоряжении правительства, которое опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Освободить Богданова Кирилла Игоревича от должности заместителя министра транспорта РФ по его просьбе», — говорится в документе.

Распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому Виктор Ничипорчук освобождается от должности заместителя министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных действий.