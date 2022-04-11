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Путин уволил замглавы МЧС

Путин подписал указ об освобождении от должности замглавы МЧС Ничипорчука
Виктор Ничипорчук

Виктор Ничипорчук. Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому Виктор Ничипорчук освобождается от должности замглавы МЧС России. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить Ничипорчука Виктора Михайловича от должности заместителя министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных действий», — говорится в указе.

Ранее Путин уволил специального представителя главы государства по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолия Чубайса. В то же время в Кремле отметили, что на этом посту он не входил в состав администрации президента, а также не являлся госслужащим.

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Никита Абрамов
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