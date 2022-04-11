Путин уволил замглавы МЧС

Путин подписал указ об освобождении от должности замглавы МЧС Ничипорчука

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому Виктор Ничипорчук освобождается от должности замглавы МЧС России. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить Ничипорчука Виктора Михайловича от должности заместителя министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных действий», — говорится в указе.

Ранее Путин уволил специального представителя главы государства по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолия Чубайса. В то же время в Кремле отметили, что на этом посту он не входил в состав администрации президента, а также не являлся госслужащим.