Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Путин подписал указ об увольнении Чубайса

Песков сообщил, что Путин подписал указ об освобождении Чубайса от должности

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности спецпредставителя главы государства Анатолия Чубайса. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Указ об освобождении от должности Анатолия Чубайса подписан президентом», — сообщил он, комментируя увольнение специального представителя главы государства по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.

Эту должность Чубайс занимал с декабря 2020 года. Как отмечали в Кремле, на этом посту он не входил в состав администрации президента и не являлся госслужащим.

Об увольнении Чубайса стало известно в среду, 23 марта. Тогда же издание «Коммерсант» опубликовало фото человека, похожего на спецпредставителя президента, который снимал деньги в одном из банкоматов Стамбула.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Роман Кирьянов
Обсудить
Последние новости
Священник погиб при обстреле под Белгородом
На Украине против пятерых полицейских завели уголовное дело о коллаборационизме
Брянский директор сельхоздепартамента попался на крупной взятке
Хабенский отреагировал на новость об отъезде из России
Россиянина приговорили к 15 годам колонии за убийство гостей
Российский гигант заявил о проблемах с продажей золота
Зюганов рассказал о здоровье Жириновского
Кремль отреагировал на возможное исключение России из G20
Медведев оценил шансы вернуть статус первой ракетки мира
Курс евро опустился ниже 100 рублей
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.