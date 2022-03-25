Путин подписал указ об увольнении Чубайса

Песков сообщил, что Путин подписал указ об освобождении Чубайса от должности

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности спецпредставителя главы государства Анатолия Чубайса. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Указ об освобождении от должности Анатолия Чубайса подписан президентом», — сообщил он, комментируя увольнение специального представителя главы государства по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.

Эту должность Чубайс занимал с декабря 2020 года. Как отмечали в Кремле, на этом посту он не входил в состав администрации президента и не являлся госслужащим.

Об увольнении Чубайса стало известно в среду, 23 марта. Тогда же издание «Коммерсант» опубликовало фото человека, похожего на спецпредставителя президента, который снимал деньги в одном из банкоматов Стамбула.