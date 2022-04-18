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Кремль отреагировал на использование Знамени Победы на Украине

Песков отметил особое значение использования военными советского флага в ходе спецоперации

Фото: Sergey Guneev / Reuters

Знамя Победы для всех поколений России является святыней. Такими словами на использование этого символа российскими военными, участвующими в спецоперации на Украине, отреагировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова в понедельник, 18 апреля, приводит РИА Новости.

«Это святыня, причем не только в нашей стране», — подчеркнул пресс-секретарь президента и объяснил, что особый смысл и сакральное значение знамя до сих пор носит во многих странах бывшего СССР.

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О начале специальной операции России на Украине стало известно 24 февраля. Глава государства Владимир Путин, обращаясь к согражданам, заявил, что на такие меры Москву вынудила сложная обстановка в Донбассе.

Ранее 18 апреля Минобороны впервые опубликовало список с персональными данными погибших во время специальной операции бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). В нем содержатся даты рождения, военные специальности и должности, номера воинских частей, а также обстоятельства гибели.

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Евгения Куликова
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