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Австрия назвала высылку своих дипломатов из России необоснованной

МИД Австрии счел высылку четырех дипломатов из России необоснованной

Фото: Shutterstock

Власти Австрии считают, что высылка четырех дипломатов из дипмиссии в Москве необоснованна. Об этом говорится в заявлении в Twitter австрийского МИД.

В ведомстве заявили, что сожалеют о таком шаге со стороны России. «Сотрудники австрийского посольства в Москве, [объявленные персонами нон грата], выполняют свои функции исключительно в рамках Венской конвенции о дипломатических сношениях. Функционал посольства сохраняется в интересах граждан Австрии в России и для поддержания каналов связи», — подчеркнули в сообщении.

Москва объявила о высылке австрийских дипломатов 19 апреля.

Решение России стало ответом на действия МИД Австрии, который объявил персонами нон грата трех сотрудников посольства в Вене и одного сотрудника генерального консульства в Зальцбурге. Посол России в Австрии Дмитрий Любинский назвал это решение несправедливым.

Виктория Кондратьева
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