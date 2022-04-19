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Москва объявила сотрудников австрийского посольства персонами нон грата

МИД России сообщил о высылке четырех австрийских дипломатов в качестве ответной меры

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В качестве ответной меры на высылку российских диппредставителей Москва объявила четырех австрийских дипломатов персонами нон грата и высылает их из страны, сообщил ТАСС с ссылкой на заявление МИД России.

«19 апреля в МИД России был вызван посол Австрии в Москве Вернер Альмхофер, которому заявлен решительный протест в связи с надуманным объявлением официальной Веной четырех сотрудников российских загранучреждений в Австрийской Республике персонами нон грата», — говорится в заявлении.

7 апреля власти Австрии объявили четверых российских дипломатов персонами нон грата. В австрийском МИД отметили, что причина высылки дипломатических представителей — их деятельность, «не соответствующая нормам дипломатической работы».

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Дмитрий Сотак
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