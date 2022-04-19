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Описана обстановка в роскошном замке Абрамовича во Франции

Daily Mail: в замке Абрамовича на Лазурном берегу имеется 12 спален и бассейн на крыше

Фото: Paul Gilham / Getty Images

Журналисты описали обстановку в роскошном замке Chateau de la Croe, который принадлежал российскому олигарху Роману Абрамовичу и недавно был конфискован французским правительством в рамках санкционных мер. Об этом пишет Daily Mail.

По информации издания, миллиардер приобрел построенный в 1926 году особняк на Лазурном берегу на семи гектарах земли за 15 миллионов фунтов стерлингов в начале 2000-х, спустя три десятилетия после крупного пожара на территории виллы.

Возведенная по заказу британского газетного магната сэра Уильяма Бертона элегантная вилла когда-то располагала 12 спальнями, восемью ванными комнатами (в одной из них, по слухам, имелась позолоченная ванна из 20-каратного золота в форме лебедя), теннисным кортом и гостиной на 24 места — утверждалось, что в своем великолепии замок мог соперничать с Букингемским дворцом.

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Известно, что предприниматель провел в особняке ремонт и потратил около 125 миллионов фунтов стерлингов на установку тренажерного зала и кинотеатра в подвальных помещениях, оборудование 15-метрового бассейна на крыше и изготовление мебели и аксессуаров на заказ. Для оформления пышных садов и клумб с калифорнийскими и средиземноморскими растениями был приглашен сын известного бельгийского ландшафтного дизайнера Питер Виртц.

Отмечается, что Chateau de la Croe является замком с богатой историей — до Абрамовича там отдыхали и проживали британский король Эдуард VIII и его партнерша Уоллис Симпсон, король Бельгии Леопольд III, король Египта Фарук I, греческий судоходный магнат Аристотель Онассис и его жена Афина Ливанос.

Согласно данным Daily Mail, с тех пор, как Абрамович приобрел поместье на мысе Антиб на Французской Ривьере, его стоимость выросла до 90 миллионов фунтов стерлингов (9,3 миллиарда рублей).

В конце марта журналисты выяснили, что количество объектов недвижимости, принадлежащих Абрамовичу и членам его семьи, оказалось больше, чем считалось ранее. Стало известно, что только в Великобритании бизнесмену принадлежат 53 частных дома и 17 коммерческих зданий и земельных участков.

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Варвара Кошечкина
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