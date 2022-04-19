Поиск внеземного разума начнут производить круглосуточно

Ученые в рамках проекта COSMIC SETI решили вести круглосуточный поиск инопланетного разума

Американский институт SETI объединился с Национальной радиоастрономической обсерваторией (NRAO) для нового совместного проекта COSMIC SETI, в ходе которого планируется производить поиск внеземного разума круглосуточно и семь дней в неделю. Об этом пишет Universe Today.

Производить мониторинг ученые собираются с помощью группы телескопов, которые называются Очень Большая Антенная Решетка (Very Large Array, VRA). 27 аппаратов располагаются в пустыне в Нью-Мексико, они способны улавливать микроволновые сигналы.

Недавно на антенны VRA в рамках COSMIC SETI были установлены волоконно-оптические усилители и сплиттеры, которые позволят систематизировать и получить доступ ко всем данным массива. Полноценный старт проекта осуществится в первом квартале 2023 года, тогда он сможет исследовать на наличие инопланетного интеллекта 40 миллионов светил в Млечном Пути.

В феврале 2022 года стало известно, что космический телескоп Джеймса Уэбба (JWST) способен обнаружить следы жизнедеятельности инопланетных цивилизаций на экзопланетах по атмосферному загрязнению. Его планируется определять по хлорфторуглеродам (ХФУ) — соединениям, которые вырабатываются при производстве хладагентов и чистящих средств.