Названы провоцируемые аллергией на пыльцу опасные болезни

Иммунолог Болибок: аллергия на пыльцу может спровоцировать отит и проблемы со зрением

Врач-иммунолог Владимир Болибок предупредил россиян не относиться беспечно к аллергии на цветение, так как она может привести к развитию опасных заболеваний. Об этом он сообщил Пятому каналу.

Медик рассказал, что пыльца, образующаяся при цветении растений, может ухудшить самочувствие не только аллергиков, но и здоровых людей. По его словам, в пыльце много белка, который чужероден организму человека, и, когда она попадает в дыхательные пути, они становятся более восприимчивыми к вирусным инфекциям, в том числе и к COVID-19.

Среди других болезней, которые может спровоцировать аллергия на пыльцу, Болибок назвал отит. Врач объяснил, что во время сильного аллергического приступа может развиться отек слизистых носоглотки, что приводит к тугоухости и, как следствие, отиту. Кроме того, по словам медика, пыльца вызывает проблемы и со зрением, так как раздражает слизистую глаз, в частности конъюнктиву. Это служит причиной аллергического конъюнктивита. Иммунолог добавил: «Если это очень сильно выражено и часто происходит, иногда случается повреждение роговицы. У человека нарушается зрение, глаза воспаляются, начинается светобоязнь. У таких людей снижается работоспособность».

Ранее иммунолог Надежда Логинова дала рекомендации людям, страдающим от аллергии на цветение. Она напомнила, что медицинские маски не защищают от пыльцы, а вот одежда с длинным рукавом, солнцезащитные очки и сокращение времени пребывания в зоне распускающихся растений помогут облегчить симптомы заболевания.