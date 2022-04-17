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Иммунолог дала советы аллергикам в период цветения

Иммунолог Логина рекомендовала аллергикам принимать душ после пребывания в зоне цветения

Фото: Unsplash

Облегчить проявление аллергии на цветение поможет одежда с длинными рукавами, солнцезащитные очки и сокращение времени пребывания в зоне цветущих растений в период обострения. Такой совет дала иммунолог-аллерголог, кандидат медицинских наук Надежда Логина в разговоре с Russia Today.

Врач отметила, что медицинские маски не защищают от проникновения пыльцы в органы дыхания. По ее словам, для этих целей необходим респиратор. Помимо этого Логина рекомендовала аллергикам проводить влажную уборку помещений, а также принимать душ с мытьем головы сразу после нахождения в зоне цветения.

Ранее врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок посоветовал россиянам реже бывать на улице в сезон аллергии. «Аллергия — это очень простое заболевание. Есть контакт с аллергеном — у вас будут симптомы, нет контакта — симптомов не будет», — отметил он.

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Ксения Назарова
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