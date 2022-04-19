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Опубликовано видео ударов авиации по «Азовстали»

Основатель бригады «Восток» Ходаковский опубликовал кадры ударов авиации по «Азовстали»

Основатель бригады «Восток» Александр Ходаковский опубликовал видео ударов авиации по металлургическому комбинату «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом сообщает RT в своем Telegram-канале.

Как прокомментировал кадры Ходаковский, «даже в километре от попадания взрывной волной толкает ощутимо». «Это падает им на головы, и шансов нет — только поднимать руки», — заключил он.

Ранее заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой народной республики (НМ ДНР) Эдуард Басурин сообщил, что информация о попытках прорыва Вооруженных сил Украины (ВСУ) с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе не соответствует действительности.

Марина Совина
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