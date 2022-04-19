Против африканки возбудили уголовное дело после танца на фоне Вечного огня

В Югре африканку задержали за непристойный танец у Вечного огня

В Югре африканку задержали за непристойный танец у воинского мемориала, против нее возбуждено уголовное дело. Об этом «Ленте.ру» во вторник, 19 апреля, сообщили в Следственном комитете России (СКР) по ХМАО.

По данным ведомства, 16 апреля 21-летняя гражданка одной из африканских стран в парке Победы в Ханты-Мансийске станцевала непристойный танец у мемориала славы воинам округа, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Все это происходило на фоне Вечного огня. Фигурантка опубликовала видео в соцсети с оскорбительной надписью.

Вскоре после этого девушку задержали и допросили, она уже раскаялась в содеянном и принесла публичные извинения. Тем не менее в ее отношении возбуждено уголовное дело по статье «Осквернение символа воинской славы России» УК РФ. Максимальное наказание по ней — пять лет лишения свободы.

Ранее Главное управление Следственного комитета России (СКР) возбудило четыре уголовных дела из-за осквернения памятников советским солдатам в Германии. Неизвестные нанесли надписи на объекты в Трептов-парке и на площади Теодор-Хойс-плац в Берлине. В берлинском парке Тиргартен советские танки Т-34 закрыли полотнищами.