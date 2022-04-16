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СК возбудил дела из-за осквернения памятников советским солдатам в Германии

СК России возбудил четыре дела из-за осквернения памятников советским солдатам в Германии

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Главное управление Следственного комитета (СК) России возбудило четыре дела из-за осквернения памятников советским солдатам в Германии. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Утверждается, что с 29 марта по 7 апреля на территории Германии осквернили несколько мемориальных объектов, увековечивающих память о советских воинах, погибших в годы Великой Отечественной войны. Неизвестные нанесли надписи на объекты в Трептов-парке и на площади Теодор-Хойсс-плац в Берлине. В берлинском парке Тиргартен также закрыли полотнищем советские танки Т-34. В СК заявили, что таким образом злоумышленники «намеревались скрыть от всеобщего обозрения символы воинской славы России».

В ведомстве объяснили, что данные действия образуют состав преступления, предусмотренного пунктами «а» и «б» части 2 статьи 243.4 УК РФ («Повреждение воинских захоронений, памятников и других мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России»). СК разыскивает лиц, причастных к преступлению, и устанавливает обстоятельства произошедшего.

11 марта стало известно, что СК возбудил уголовное дело по факту осквернения памятника советским воинам-освободителям в Словакии. По данным следствия, в ночь на 9 марта 2022 года злоумышленники закрасили краской памятник в городе Свидник, где было захоронено более девяти тысяч солдат Красной армии и возведен комплекс мемориальных объектов, увековечивающих память погибших в период Великой Отечественной войны.

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Марина Погосян
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