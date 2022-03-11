СК возбудил дело после осквернения памятника солдатам Красной армии в Словакии

СК России возбудил уголовное дело из-за осквернения памятника советским воинам в Словакии

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по факту осквернения памятника советским воинам-освободителям в Словакии. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным следствия, в ночь на 9 марта 2022 года злоумышленники закрасили краской памятник в городе Свидник, где было захоронено более девяти тысяч солдат Красной армии, и возведен комплекс мемориальных объектов, увековечивающих память погибших в период Великой Отечественной войны.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренным пунктами «а», «б» части 2 статьи 243.4 Уголовного кодекса РФ (повреждение расположенного за пределами Российской Федерации мемориального объекта, увековечивающего память погибших при защите Отечества в период Великой Отечественной войны, совершенное группой лиц).

В СК подчеркнули, что действия злоумышленников направлены против интересов России в сфере сохранения исторической памяти о деятельности СССР в годы Второй мировой войны и его решающей роли в победе над фашизмом. Применяются меры по установлению всех обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к этому преступлению.

В ночь с 8 на 9 марта в городе Кошалин на севере Польши неизвестные с помощью тяжелой техники снесли памятник советским воинам-освободителям. До 2001 года памятник был установлен в центре города и затем по решению властей перенесен на городское кладбище. Скульптура представляет собой советского солдата, который держит маленькую девочку и голубя.

Ранее Следственный комитет России возбудил еще три уголовных дела после нападений на российские посольства за рубежом. В результате проверок и изучения нападений на российские посольства и их сотрудников в Чехии, Литве и Польше следователи пришли к выводу, что эти действия подпадают под положения статьи «Нападение на служебные помещения или лиц, пользующихся международной защитой, совершенное в целях осложнения международных отношений» УК РФ.