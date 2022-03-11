СКР возбудил еще три дела после нападений на российские посольства за рубежом

СКР возбудил 3 новых уголовных дела по фактам нападений на посольства РФ в странах Европы

Следственный комитет России (СКР) возбудил еще три уголовных дела после нападений на российские посольства за рубежом. Об этом «Ленте.ру» в пятницу, 11 марта, сообщили в СКР.

По данным ведомства, в результате проверок и изучения нападений на российские посольства и их сотрудников в Чешской Республике, Литовской Республике и Республике Польша, следователи пришли к выводу, что эти действия подпадают под положения статьи «Нападение на служебные помещения или лиц, пользующихся международной защитой, совершенное в целях осложнения международных отношений» УК РФ.

24 февраля 2022 года неизвестные напали на здание посольства Российской Федерации в Праге. Агрессоры попытались прорваться на территорию учреждения, разбили камеры видеонаблюдения и забросали здание посольства различными предметами. Схожее нападение было 26 февраля в столице Польши — неизвестные облили краской табличку с официальной символикой на воротах главного входа посольства и разбили окна. В обоих случаях была угроза безопасности сотрудников учреждений и нарушен нормальный порядок их работы, а также причинен имущественный вред. Также 24 февраля неизвестные напали на третьего секретаря посольства Российской Федерации в Вильнюсе — мужчину сильно избили.

В СКР считают, что нападения на российские учреждения и лица, пользующиеся международной защитой, должны строго преследоваться по закону, и ведомство будет использовать все возможные правовые механизмы для поимки виновных.

