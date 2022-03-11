СКР возбудил еще три дела после нападений на российские посольства за рубежом
Следственный комитет России (СКР) возбудил еще три уголовных дела после нападений на российские посольства за рубежом. Об этом «Ленте.ру» в пятницу, 11 марта, сообщили в СКР.
По данным ведомства, в результате проверок и изучения нападений на российские посольства и их сотрудников в Чешской Республике, Литовской Республике и Республике Польша, следователи пришли к выводу, что эти действия подпадают под положения статьи «Нападение на служебные помещения или лиц, пользующихся международной защитой, совершенное в целях осложнения международных отношений» УК РФ.
24 февраля 2022 года неизвестные напали на здание посольства Российской Федерации в Праге. Агрессоры попытались прорваться на территорию учреждения, разбили камеры видеонаблюдения и забросали здание посольства различными предметами. Схожее нападение было 26 февраля в столице Польши — неизвестные облили краской табличку с официальной символикой на воротах главного входа посольства и разбили окна. В обоих случаях была угроза безопасности сотрудников учреждений и нарушен нормальный порядок их работы, а также причинен имущественный вред. Также 24 февраля неизвестные напали на третьего секретаря посольства Российской Федерации в Вильнюсе — мужчину сильно избили.
В СКР считают, что нападения на российские учреждения и лица, пользующиеся международной защитой, должны строго преследоваться по закону, и ведомство будет использовать все возможные правовые механизмы для поимки виновных.