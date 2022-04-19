Медведь пришел в две деревни и покалечил четырех человек

India Today: в Индии медведь покалечил четырех человек, справлявших нужду в поле

Медведь пришел в индийскую деревню в штате Мадхья-Прадеш и покалечил четырех человек. Об этом сообщает India Today.

Инцидент произошел в деревнях Сеони и Сихар. Во время нападения пострадавшие справляли нужду в поле.

Аджай Адачи, Джангл Адачи, Мунни Адачи и Танбаджи Бараскар получили серьезные травмы. Их доставили в больницу города Бхайнсдеай, но позже перевели в окружную больницу Бетула. Состояние одного из пострадавших оценивается как критическое.

После нападения дикого животного представители Департамента лесного хозяйства прибыли на место происшествия, чтобы изловить медведя и вернуть его в дикую природу.

Заместитель рейнджера Бхайнсдеая Нату Лал Ядав заявил, что в жаркую погоду дикие животные часто приходят в населенные пункты в поисках воды.

Ранее сообщалось, что мальчик в индийской местности Шолаяре вблизи талука Вальпараи в национальном парке Индиры Ганди (Анамалайский тигровый заповедник) пошел в туалет и пережил нападение самого опасного медведя в мире. Было темно, и мальчик не заметил дикое животное, которое пряталось в зарослях.

