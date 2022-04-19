Туркменский лидер поручил бороться с сорняками и готовиться к празднику скакуна

Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов поручил готовиться к празднику скакуна

Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов провел совещание с чиновниками, на котором обсуждались вопросы социально-экономического развития республики и ход сезонных сельскохозяйственных работ в регионах страны. Об этом сообщает «Туркменистан сегодня».

Отмечается, что во время совещания Бердымухамедов акцентировал внимание на работе торговых точек и поручил повысить «качественный и культурный уровни обслуживания населения».

Туркменский лидер также приказал чиновникам надлежащим образом бороться с сорняками и вредителями на полях, успешно выполнить план по производству коконов тутового шелкопряда и подготовиться к проведению Национального праздника туркменского скакуна, который в этом году выпадает на 24 апреля.

Сердар Бердымухамедов вступил в должность президента Туркмении 19 марта. На этом посту он сменил своего отца, Гурбангулы Бердымухамедова, который занимал должность главы республики с 2007 года. На досрочных президентских выборах, прошедших 12 марта, Сердар Бердымухамедов набрал 72,97 процента голосов избирателей.