Россиянам предложили путевки на черноморские курорты за 20 тысяч рублей

Туроператор «Интурист» анонсировал запуск автобусных чартеров на курорты Черного моря

Один из крупнейших российских туроператоров «Интурист» анонсировал запуск автобусных чартеров на курорты Черного моря с 1 июня. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, в условиях закрытия аэропортов на юге страны путешественникам предлагают добираться на курорты Краснодарского края, Крыма и Абхазии на автобусах. Компания планирует выполнять рейсы из Москвы в Сочи и Абхазию, Анапу и Геленджик, а также в Феодосию и Симферополь дважды в неделю. В дороге предстоит провести от 20 до 26 часов.

Стоимость путевки для двоих на неделю начинается от 20 тысяч рублей. Например, пакетный тур в Крым с проживанием в трехзвездочной гостинице обойдется в 24 тысячи рублей, в Адлер — в 25 тысяч рублей. Самый бюджетный вариант — путевка в Анапу (20 тысяч рублей), наиболее дорогой — в Геленджик (28 тысяч рублей).

По желанию туристы могут приобрести дополнительные услуги, среди которых возможность выбирать место в автобусе, медицинская страховка и страховка от невыезда.

Ранее в апреле сообщалось, что некоторые компании снова начали рассматривать возможность включения в состав путевок автобусной перевозки. По словам генерального директора туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина, поездки на автобусном транспорте из Москвы на Черное море были распространены восемь-девять лет назад, однако сейчас они практически ушли с рынка.