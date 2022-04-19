Россиянам предложили путевки на черноморские курорты за 20 тысяч рублей
Один из крупнейших российских туроператоров «Интурист» анонсировал запуск автобусных чартеров на курорты Черного моря с 1 июня. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Так, в условиях закрытия аэропортов на юге страны путешественникам предлагают добираться на курорты Краснодарского края, Крыма и Абхазии на автобусах. Компания планирует выполнять рейсы из Москвы в Сочи и Абхазию, Анапу и Геленджик, а также в Феодосию и Симферополь дважды в неделю. В дороге предстоит провести от 20 до 26 часов.
Стоимость путевки для двоих на неделю начинается от 20 тысяч рублей. Например, пакетный тур в Крым с проживанием в трехзвездочной гостинице обойдется в 24 тысячи рублей, в Адлер — в 25 тысяч рублей. Самый бюджетный вариант — путевка в Анапу (20 тысяч рублей), наиболее дорогой — в Геленджик (28 тысяч рублей).
По желанию туристы могут приобрести дополнительные услуги, среди которых возможность выбирать место в автобусе, медицинская страховка и страховка от невыезда.
Ранее в апреле сообщалось, что некоторые компании снова начали рассматривать возможность включения в состав путевок автобусной перевозки. По словам генерального директора туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина, поездки на автобусном транспорте из Москвы на Черное море были распространены восемь-девять лет назад, однако сейчас они практически ушли с рынка.