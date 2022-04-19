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Полицейские обнаружили бордель в центре Москвы

Полицейские обнаружили бордель, работавший в центре Москвы под видом массажного салона

Фото: Globallookpress.com

В ходе проверки полицейские обнаружили бордель, работавший в центре Москвы. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Заведение располагалось на Большой Молчановке и работало под видом массажного салона. Сотрудники правоохранительных органов задержали двух сотрудниц, которых заподозрили в оказании интим-услуг.

По данному факту назначена проверка.

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области МВД пресекла деятельность группы мошенников, вымогавших деньги под видом проституток. Трое россиян сняли квартиру и организовали в ней кол-центр. В интернете они размещали объявления о предоставлении интимных услуг с фотографиями женщин, которые брали из сети. Мужчины общались по телефону женскими голосами под видом секс-работниц и уговаривали жертву на предоплату.

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Мария Рубникович
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