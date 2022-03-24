Выдававшие себя за проституток россияне вымогали деньги у клиентов

МВД пресекла деятельность группы мошенников, вымогавших деньги под видом проституток

В Волгоградской области сотрудники МВД России выявили и пресекли деятельность группы мошенников, выдававших себя за проституток, чтобы вымогать деньги у клиентов. Об этом сообщает «Блокнот».

Двое жителей города Михайловка и их приятель из Самарской области сняли квартиру и организовали в ней кол-центр. В интернете они размещали объявления о предоставлении интимных услуг с фотографиями женщин, взятыми из сети. Мужчины общались по телефону с клиентами женскими голосами под видом работниц интим-салона.

Уговорив жертву на предоплату, злоумышленники уже от имени администраторов сайта и владельца интим-салона угрожали, что расскажут их родственникам и знакомым о том, что они обращались за услугами к проституткам, и угрожали клиентам физической расправой.

Противоправная деятельность аферистов была пресечена после заявления в полицию супруги одного из клиентов. У ее мужа преступники забрали 16,5 тысячи рублей и угрожали ему насилием.

Полиция установила второго потерпевшего, который отдал аферистам 18,5 тысячи рублей.