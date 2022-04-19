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В МИД прокомментировали возможность проведения расследования ООН на Украине

В МИД заявили, что Россия не намерена поднимать в ООН вопрос о расследовании на Украине

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Россия не намерена инициировать проведение международного расследований событий на Украине при Организации Объединенных наций (ООН), так как нет никакой уверенности в объективности процесса и результатов, заявил директор департамента международных организаций МИД Петр Ильичев, сообщают РИА Новости.

«Пока в ООН не поднималась эта тема. Надо смотреть, что за расследование может быть, кто его будет вести. К сожалению, опыт предыдущих расследований, в том числе по линии МУС (Международного уголовного суда — примечание "Ленты.ру"), показывает исключительно предвзятую позицию», — прокомментировал дипломат возможность проведения расследования.

Ранее представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США помогают международным усилиям по расследованию событий на Украине, в том числе и в украинском городе Буча. По ее словам, США работают, чтобы помочь в расследовании якобы «заслуживающих доверия сообщений о зверствах, анализе доказательств и установлении русских, ответственных за зверства и совершенные военные преступления».

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Дмитрий Сотак
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