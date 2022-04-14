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США заявили о помощи по расследованию событий на Украине

В Белом доме заявили, что США помогают усилиям по расследованию событий на Украине

Фото: Pixabay

Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США помогают международным усилиям по расследованию событий на Украине. Ее слова приводит РИА Новости.

По ее словам, США работают, чтобы помочь в расследовании якобы «заслуживающих доверия сообщений о зверствах, анализе доказательств и установлении русских, ответственных за зверства и совершенные военные преступления».

Ранее американский президент Джо Байден сообщил, что власти США размышляют над решением по поводу возможного визита высокопоставленных представителей в Киев с целью демонстрации поддержки Украине. Наиболее вероятными кандидатами могут быть госсекретарь Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал помощь республикам Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины.

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Марина Совина
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