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В Вашингтоне заявили о планах отправить представителей США на Украину

CNN: Президент Байден заявил, что размышляет о визите представителей США в Киев

Фото: Thomas Peter / Reuters

Власти США размышляют над решением по поводу возможного визита высокопоставленных представителей в Киев с целью демонстрации поддержки Украине, заявил американский президент Джо Байден, сообщает CNN.

«Мы определяемся с таким решением сейчас», — ответил Байден на соответствующий вопрос журналиста. По информации СМИ, на данный момент Вашингтон рассматривает кандидатуры, которых могут отправить в составе делегации. Наиболее вероятными кандидатами могут быть госсекретарь Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин.

Ранее стало известно, что администрация США увеличит объемы разведданных, передаваемых в интересах Украины. «Мы внесли изменения в наши руководящие принципы, чтобы способствовать передаче разведданных Украине», — заявил сотрудник разведки на правах анонимности. Он добавил, что Соединенные Штаты имеют планы активизировать сотрудничество в области передачи разведданным в том числе и в тех районах, что не контролировались Киевом с 2014 года.

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Дмитрий Сотак
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