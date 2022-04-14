Разведка США активизирует сотрудничество с Украиной

WP: США увеличит объемы разведданных, передаваемых в интересах Украины

Администрация США увеличит объемы разведданных, передаваемых в интересах Украины, сообщает The Washington Post (WP) c ссылкой на анонимные источники среди сотрудников американской разведки.

«Мы внесли изменения в наши руководящие принципы, чтобы способствовать передаче разведданных Украине», — заявил WP сотрудник разведки. Он добавил, что США активизирует сотрудничество в области интенсивной передачи своевременной информации в интересах украинских коллег, в том числе в районах, которые не контролировались Киевом с 2014 года.

В WP отметили, что ослабление ограничений на передачу разведывательных данных происходило поэтапно, на протяжении последних нескольких недель.

Ранее представитель Пентагона Джон Кирби в ходе брифинга заявил, что США ожидают немедленной поставки новой военной помощи Украине. Позже он добавил, что союзники по блоку НАТО также намереваются объявить о поставке танков для украинских войск, но не уточнил, о каких именно странах идет речь.