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Пентагон распорядился о немедленной поставке новой военной помощи Украине

Представитель Пентагона Кирби заявил о немедленной поставке новой военной помощи Украине

Фото: Joshua Roberts / Reuters

США ожидают немедленной поставки новой военной помощи Украине. Об этом заявил представитель Пентагона Джон Кирби в ходе брифинга, его слова приводит РИА Новости.

Пресс-секретарь оборонного ведомства также сообщил о намерении других государств НАТО объявить об отправке танков Украине. При этом Кирби не уточнил, о каких странах идет речь.

Ранее 13 апреля сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена утвердила указ, согласно которому Украина получит военную помощь в размере 750 миллионов долларов, включая поставки гаубиц. Позднее в этот же день Белый дом сообщил, что США выделят Украине военную помощь еще на 800 миллионов долларов. В новый пакет войдут вертолеты, бронетранспортеры и артиллерия.

8 апреля Кирби на брифинге для журналистов прокомментировал передачу разведывательных данных Украине. Представитель Пентагона признал, что Киев может применять разведданные США для наступательных операций.

Марина Совина
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