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Центробанк допустил дальнейшее снижение ключевой ставки

Зампред ЦБ Чистюхин допустил снижение ключевой ставки на ближайших заседаниях

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Центробанк (ЦБ) допускает дальнейшее снижение ключевой ставки. Об этом заявил первый заместитель председателя регулятора Владимир Чистюхин, пишет РИА Новости.

«Мы допускаем дальнейшее снижение ключевой ставки на ближайших заседаниях», — сообщил Чистюхин в ходе заседания правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики России в условиях западных санкций.

11 апреля совет директоров Банка России резко снизил ключевую ставку до 17 процентов годовых. В ЦБ признают, что внешние условия для российской экономики остаются сложными, а риски для финансовой стабильности сохраняются, однако подчеркивают, что нарастать они перестали. На срочных депозитах фиксируется приток средств.

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Марина Совина
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