Центробанк допустил дальнейшее снижение ключевой ставки

Зампред ЦБ Чистюхин допустил снижение ключевой ставки на ближайших заседаниях

Центробанк (ЦБ) допускает дальнейшее снижение ключевой ставки. Об этом заявил первый заместитель председателя регулятора Владимир Чистюхин, пишет РИА Новости.

«Мы допускаем дальнейшее снижение ключевой ставки на ближайших заседаниях», — сообщил Чистюхин в ходе заседания правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики России в условиях западных санкций.

11 апреля совет директоров Банка России резко снизил ключевую ставку до 17 процентов годовых. В ЦБ признают, что внешние условия для российской экономики остаются сложными, а риски для финансовой стабильности сохраняются, однако подчеркивают, что нарастать они перестали. На срочных депозитах фиксируется приток средств.

