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Москвичей предупредили об участившихся мошенничествах в сфере ЖКХ

«Мосэнергосбыт» рассказал об участившихся мошенничествах с лжекоммунальщиками

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

В Москве и Подмосковье участились мошенничества в сфере ЖКХ — злоумышленники представляются сотрудниками АО «Мосэнергосбыт» или его подрядчиками и предлагают россиянам свои услуги. О возможной угрозе граждан предупредили на сайте энергетического оператора.

В компании рассказали, что лжекоммунальщики звонят по устаревшему номеру контактного центра (+7 (495) 981-981-9) и убеждают граждан, что действуют от имени ООО «ГССТР» — якобы официального подрядчика «Мосэнергосбыта». Во время телефонного разговора мошенники предлагают заменить приборы учета, провести электромонтажные, сантехнические или ремонтные работы.

В «Мосэнергосбыте» сотрудничество с «ГССТР» не подтвердили и пояснили, что список реальных подрядчиков можно посмотреть на официальном сайте компании. Энергетический оператор также привел в сообщении действующий номер контактного центра (+7 (499) 550-9-550), линий по вопросам передачи показаний приборов учета (+7 (499) 550-88-99) и по вопросам заказа дополнительных услуг и сервисов (+7 (499) 550-33-77).

Ранее в апреле москвичам назвали признаки мошенничества при проверке счетчиков. Одним из них оказалось отсутствие организации в реестре Росстандарта. Специалисты напомнили, что устанавливать счетчики может любая организация, но проверять их — только аккредитованная.

Нина Ташевская
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